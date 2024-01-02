Эксклюзив 02 января 2024, 16:33 Тела трех мужчин нашли в доме в Тверской области СК: в Тверской области нашли тела троих мужчин без признаков криминальной смерти РИА «Новости»

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Тела трех мужчин без признаков насильственной смерти обнаружили в деревне Глазково Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, тела нашли в одном из домов 2 января. На место происшествия прибыли криминалисты и следователи, они назначали проведение экспертиз для установления причин смерти.

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СК начал доследственную проверку для выяснения обстоятельств произошедшего, по ее итогам правоохранители примут процессуальное решение.

Прокуратура по Тверской области сообщила, что взяла расследование причин ЧП под свой контроль.

По данным «360», среди погибших находились тренеры по кикбоксингу и фитнесу, все они были спортсменами.

Утром 1 января в населенном пункте Закамск Пермского края обнаружили тело мужчины без признаков насилия. Вероятной причиной смерти стало переохлаждение.