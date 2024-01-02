Происшествия 02 января 2024, 03:26 Замерзшего насмерть мужчину нашли рядом с магазином в Перми РИА «Новости»

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Мертвого мужчину нашли в утром в понедельник, 1 января, около магазина «Лион» в Закамске Пермского края. Об этом сообщила «Комсомольская правда Пермь».

В социальных сетях опубликовали фотографию погибшего с просьбой отозваться тех, кто его знал.

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«Его опознали, видимых следов насилия на его теле не нашли. Причиной смерти, вероятнее всего, стало переохлаждение», — уточнило издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Тело погибшего уже отправили на экспертизу. Следственный комитет по Пермскому краю уже проводит проверку. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются, его имя не сообщили.

Ранее правоохранители обнаружили тела трех человек на территории одного из домов в Самаре. СК возбудил уголовное дело. Позже сообщили, что житель Самары убил свою будущую тещу, затем выбросил невесту из окна седьмого этажа и покончил с собой.