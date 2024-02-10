Происшествия 10 февраля 2024, 01:30 Тела пропавших в январе девочки и ее матери обнаружили в Новосибирской области СК РФ: в Новосибирской области нашли тела пропавших 5-летней девочки и ее мамы РИА «Новости»

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В Новосибирской области обнаружили тела пятилетней девочки и ее матери, которые считались пропавшими с 20 января. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, жительница Новосибирска и ее малолетняя дочь бесследно исчезли с 20 по 23 января. Тело женщины нашли на территории Тогучинского района, позже обнаружили тело девочки на территории Новосибирского района.

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В убийстве подозревают 31-летнего новосибирца, который помогал женщине с оформлением купли-продажи имущества. Подозреваемый покинул Россию и попытался скрыться в Казахстане. На границе его задержали местные правоохранители. Фигуранту заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Российские следователи готовят документы для экстрадиции подозреваемого.

В Москве задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве и попытке убийства в 2009 году. Мужчине предъявили обвинения.