Криминал 09 февраля 2024, 19:13 Подозреваемого в убийстве 15-летней давности арестовали в Москве СК задержал в Тюмени подозреваемого в убийстве на востоке Москвы в 2009 году РИА «Новости»

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В Москве заключили под стражу подозреваемого в убийстве и попытке убийства в 2009 году на востоке города. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 28 февраля 2009 года гражданин Таджикистана, находясь в квартире на Открытом шоссе в Москве, нанес ножевые ранения двум незнакомым мужчинам. Один из них скончался на месте, а второго смогли спасти, вовремя доставив в больницу.

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Подозреваемому удалось скрыться от правоохранительных органов. Впоследствии, при пересмотре материалов, мужчину удалось задержать в Тюмени. Оттуда его доставили в Москву и арестовали.

«С мужчиной проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение», — добавили в СК.

Ранее подозреваемого в убийстве 21-летней давности задержали в Москве. В декабре 2002 года мужчина до смерти избил собутыльника в квартире на Ленинском проспекте.