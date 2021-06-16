Тела пропавших на озере Ханка в Приморье супругов нашли

В Приморье нашли тела супружеской пары, которая пропала неделю назад. В середине июня они отправились с трехлетним ребенком на лодке на озеро Ханка.

Их лодку нашли 11 июня с оторванным мотором. В ней лежал ребенок, он был в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. О найденных телах его родителей рассказали в региональном Следственном комитете.

«Тела мужчины и женщины прибило к берегу. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия. При первоначальном осмотре тел каких-либо телесных повреждений не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела, заведенного после исчезновения супругов, продолжается.

Семейная пара с ребенком 10 июня 2021 года вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски.

После спасения ребенок рассказал, что их лодка за что-то зацепилась. Глава семейства нырнул, чтобы освободить ее, но у него не получилось. Обратно в лодку он не смог забраться из-за погоды, в тот день в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Женщина пыталась помочь мужу, но также оказалась за бортом, сообщила «Газета.ru».