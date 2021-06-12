Семейная пара пропала во время лодочной прогулки в Приморье. Их ребенка нашли в тяжелом состоянии

В Приморье, на озере Ханка, во время лодочной прогулки пропали супруги. Их трехлетнего ребенка нашли в тяжелом из-за переохлаждения состоянии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«10 июня 2021 года семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района. На следующий день местные жители, не обнаружив в разбитом лагере семьи, организовали поиски», — говорится в сообщении ведомства.

Их лодку с оторванным мотором нашли в семи километрах от места привала. В ней находился ребенок в тяжелом состоянии — он переохладился. СК завел дело по уголовной статье «Убийство» после исчезновения людей.

На озеро Ханка приехали следователи и криминалисты. Они осмотрели лагерь, автомобиль и место, где нашли лодку. По предварительным данным, супруги на скорости налетели на мель и упали в воду.

В начале мая течением реки в Адыгее унесло трех мужчин. Один из них попросил его сфотографировать и упал в воду. Двое других бросились на помощь. После этого мужчины пропали.