Тела погибших при крушении вертолета подняли на берег на Камчатке

Тела трех человек нашли на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере на Камчатке. Их доставили на берег.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Совместными силами спасателей МЧС России и военнослужащих Минобороны подняты на поверхность три тела погибших и доставлены на берег», — сказали в ведомстве.

Поиски ведутся при помощи глубоководных аппаратов, а также с участием водолазов МЧС.

Ранее информация о крушении вертолета с людьми поступила спасателям 12 августа, в 00:50 по московскому времени. В вертолете было 13 пассажиров и три члена экипажа. Перед вылетом он был осмотрен, технических неполадок не имел. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Администрация Кроноцкого заповедника сообщила, что вертолет полностью ушел под воду. Девять человек смогли спастись.

В Следственном комитете РФ назвали три возможные версии крушения вертолета Ми-8. Это плохие погодные условия, ошибка пилота и неисправность вертолета. Также следователи допросили генерального директора ООО АК «Витязь-Аэро». Он является эксплуатантом воздушного судна.