Происшествия 03 марта 2024, 16:37 Тела двух взрослых и трех детей нашли в квартире в Ростовской области Семья с тремя детьми погибла в квартире от утечки газа в Ростовской области РИА «Новости»

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Утечка газа стала причиной гибели мужчины, женщины и трех детей в арендованной квартире дома в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета.

Прибывшие на место криминалисты нашли в помещении трупы 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет. В ходе осмотра тел у всех обнаружили признаки отравления бытовым газом.

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Следователи завели уголовное до об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

После осмотра места происшествия криминалисты забрали газовое оборудование и другие предметы, важные для следствия. Также они назначил проведение всех необходимых экспертиз.

В середине января в частном доме Махачкалы из-за утечки газа прогремел взрыв, который привел к пожару. Спасатели вытащили из дома супругов и трех детей в возрасте от двух до пяти лет. Все они получили серьезные ожоги. Несмотря на усилия врачей, никто из семьи не выжил.