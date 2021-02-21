Тела двух детей нашли на северо-востоке Москвы

На севере Москвы женщина убила двоих своих детей — 12-летнюю дочку и трехлетнего сына. Об этом «360» рассказал источник.

Все произошло в Ясном проезде в доме № 5а. По предварительной версии, после убийства 36-летняя женщина попыталась покончить с собой. Сейчас женщина доставлена в больницу.

На месте происшествия уже работают сотрудники полиции. Что послужило мотивом преступления пока не известно.

На этой неделе девочка была застрелена пьющим соседом. Мужчине не понравилось, что родители школьницы устроили ремонт, и он пришел разбираться. Отец девочки выгнал дебошира, но тот вернулся с охотничьей двустволкой и выстрелил во входную дверь обидчика, за которой в тот момент стояла девятилетняя девочка. Выпущенная дробь попала ей в голову, раны были несовместимы с жизнью.