«Папа, меня убили»: отец застреленной соседом девочки рассказал о последних минутах жизни дочери

Отец девочки, которую сосед застрелил через дверь, рассказал подробности случившегося. Он уверен, что сосед целенаправленно стрелял в сторону той комнаты, где мог находиться человек.

Девочку 18 февраля застрелил пьющий сосед. Ему не понравилось, что родители школьницы устроили ремонт, и он пришел разбираться. Отец девочки выгнал дебошира, но тот вернулся с охотничьей двустволкой и выстрелил во входную дверь обидчика, за которой в тот момент стояла девятилетняя девочка. Выпущенная дробь попала ей в голову, раны были несовместимы с жизнью.

Мужчина рассказал, что сосед постучал тихо, его дочь подумала, что к ней пришла подруга, и побежала открывать. До двери она не успела добежать несколько метров. В этот момент отец сидел с сыновьями в комнате.

«Сосед неоднократно был у меня дома, знал, как расположены комнаты и мебель в квартире. Он выстрелил в сторону дивана, судя по всему, целился в меня», — предположил он.

Отец девочки рассказал, что когда он выбежал из комнаты и увидел ее, она была вся в крови и кричала: «Папа, меня убили».

«Забежала в комнату и упала на пол, я ее подхватил на руки. Десять минут до приезда врачей она истекала кровью. Я не мог ее остановить, она умерла у меня на руках», — не сдерживая слез рассказал ее отец.

В квартире все напоминает ему о страшной трагедии. В стенах двух комнат следы от пуль, на полу остались пятна крови, которые невозможно отмыть.