Тела двух человек с пропавшей яхты нашли в Приморье

По их информации, тела заметили местные жители прямо у берега.

«Двоих с яхты нашли. Южнее Нельмы, уже в Тернейском районе Приморского края. Нашли погибшими. Занимается МВД», — сказал представитель администрации.

Как ранее сообщала «Газета.ru», яхта вышла из поселения Нельма 31 июля, а 3 августа супруга одного из находившихся на борту забила тревогу — муж не выходил на связь. Сначала сообщалось о трех членах экипажа, потом оказалось, что на яхте были два человека.

Быстро начать поиски пропавшего судна не могли из-за непогоды — на море был шторм, а высота морских волн доходила до уровня четырех метров. Позже к поиску подключили авиацию — вертолет Ми-8 со спасателями МЧС.

С начала августа в Хабаровском крае лил сильный дождь, а скорость ветра достигала 18 метров в секунду. Возможно, что экипаж не справился с непогодой и судно перевернулось.