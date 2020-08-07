Частная яхта с людьми пропала во время шторма в Хабаровском крае

По словам представителей администрации региона, пропала частная яхта, которая вышла из поселка Гроссевичи в Советскую гавань. Согласно предварительной информации, на борту находились два человека. Поиск судна затруднен по причине плохой погоды.

По данным ТАСС, в Хабаровском крае с начала недели льет сильный дождь. Скорость ветра достигает 18 метров в секунду. Высота морских волн доходит до уровня четырех метров.