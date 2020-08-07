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    07 августа 2020, 12:53

    Частная яхта с людьми пропала во время шторма в Хабаровском крае

    Полина Петрова

    Частная яхта с людьми на борту пропала в Хабаровском крае во время шторма. Уточняется, что судно вышло в море 31 июля, пишет сайт «Свободная пресса».
    Частная яхта с людьми пропала во время шторма в Хабаровском крае

    По словам представителей администрации региона, пропала частная яхта, которая вышла из поселка Гроссевичи в Советскую гавань. Согласно предварительной информации, на борту находились два человека. Поиск судна затруднен по причине плохой погоды.

    По данным ТАСС, в Хабаровском крае с начала недели льет сильный дождь. Скорость ветра достигает 18 метров в секунду. Высота морских волн доходит до уровня четырех метров.

    Новости SMI.FM