07 августа 2020, 12:53
Частная яхта с людьми пропала во время шторма в Хабаровском крае
Частная яхта с людьми на борту пропала в Хабаровском крае во время шторма. Уточняется, что судно вышло в море 31 июля, пишет сайт «Свободная пресса».
По словам представителей администрации региона, пропала частная яхта, которая вышла из поселка Гроссевичи в Советскую гавань. Согласно предварительной информации, на борту находились два человека. Поиск судна затруднен по причине плохой погоды.
По данным ТАСС, в Хабаровском крае с начала недели льет сильный дождь. Скорость ветра достигает 18 метров в секунду. Высота морских волн доходит до уровня четырех метров.