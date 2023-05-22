Эксклюзив 22 мая 2023, 06:15 Тела двух человек нашли в квартире на юго-востоке Москвы Спасатели МЧС нашли в квартире на улице Юных Ленинцев в Москве тела мужчины и женщины РИА «Новости»

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В Кузьминках на территории Юго-Восточного округа Москвы вскрыли квартиру и нашли мертвых мужчину и женщину. К делу подключили полицию, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали около 23:00 в пятиэтажный дом на улице Юных Ленинцев. Мужчина и женщина в одной из квартир не подавали признаков жизни. Дверь вскрыли и обнаружили их мертвыми. На место происшествия вызвали полицию.

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