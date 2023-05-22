Происшествия 22 мая 2023, 05:51 Двухлетняя девочка пропала в Кемеровской области Полиция Кузбасса объявила розыск двухлетней девочки, пропавшей в Анжеро-Судженске РИА «Новости»

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Двухлетняя девочка пропала в воскресенье, 21 мая, в Анжеро-Судженске Кемеровской области. Сейчас ее разыскивают волонтеры, полиция и местные жители, сообщило в Telegram-канале МВД Кузбасса.

Мать оставила девочку под присмотром бабушки во дворе частного дома. Пожилая женщина отвлеклась ненадолго, а потом обнаружила пропажу внучки. Самостоятельные поиски не увенчались успехом, к розыску ребенка подключилась полиция, волонтеры и местные жители. Ребенок ушел из дома в 18:00 по местному времени (14:00 по московскому).

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«В настоящее время полицейскими развернуты масштабные поиски девочки. Личный состав отдела МВД России по Анжеро-Судженскому округу поднят по тревоге. В мероприятиях принимают участие оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники других служб и подразделений полиции», — сказано в сообщении полиции Кузбасса.

Правоохранители уточнили, что ребенок был одет в серую кофту, синие штаны и розовые кроссовки. Участники поиска обследуют частный сектор, городские улицы и прилегающую территорию.

Накануне под Кемеровом нашли пропавших сестер, их искали более 300 человек. Девочек обнаружили живыми в лесополосе в трех километрах от поселка Ленинский.