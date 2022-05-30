Тела 14 человек нашли на месте крушения самолета в Непале

На месте крушения самолета авиакомпании Tara Air в Непале спасатели нашли тела 14 человек. Обломки обнаружили в горах спустя 20 часов после исчезновения воздушного судна с радаров, сообщило издание The Kathmandu Post.

Самолет Twin Otter с 22 людьми на борту, включая трех членов экипажа, вылетел из Покхары и потерял связь с авиадиспетчером примерно через 12 минут полета. По версии специалистов, он врезался в гору. Обломки нашли на высоте 4,4 километра в районе Мустанг на северо-западе Непала.

Уцелело только одно крыло и хвостовая часть самолета. Сейчас спасатели находят фрагменты воздушного судна в радиусе 100 метров. Поисково-спасательная группа собирает тела погибших. На месте также работает армия и полиция.