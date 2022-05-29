Пассажирский самолет пропал с радаров в Непале

Пассажирский самолет 9N-AET, принадлежащий авиакомпании Tara Air, пропал с экранов радаров в Непале. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 22 человека. Среди них 19 пассажиров и три члена экипажа.

Самолет совершал рейс из Покхары в Джомсом, спустя несколько минут после взлета связь с ним оборвалась.

Экстренные службы приступили к поиску самолета. На поиски пропавшего самолета были направлены один вертолет Ми-17 ВВС Непала и два частных вертолета.

Ранее в Сети появились кадры крушения грузового самолета АН-12 в Иркутской области. При катастрофе погибли два человека.