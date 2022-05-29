facebook_pixel
    29 мая 2022, 13:09

    Пассажирский самолет пропал с радаров в Непале

    The Himalayan Times: самолет с 19 пассажирами на борту пропал с радаров в Непале

    Максим Зинкин

    Пассажирский самолет 9N-AET, принадлежащий авиакомпании Tara Air, пропал с экранов радаров в Непале. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

    По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 22 человека. Среди них 19 пассажиров и три члена экипажа.

    Самолет совершал рейс из Покхары в Джомсом, спустя несколько минут после взлета связь с ним оборвалась.

    Экстренные службы приступили к поиску самолета. На поиски пропавшего самолета были направлены один вертолет Ми-17 ВВС Непала и два частных вертолета.

    Ранее в Сети появились кадры крушения грузового самолета АН-12 в Иркутской области. При катастрофе погибли два человека.