29 мая 2022, 13:09
Пассажирский самолет пропал с радаров в Непале
The Himalayan Times: самолет с 19 пассажирами на борту пропал с радаров в Непале
Пассажирский самолет 9N-AET, принадлежащий авиакомпании Tara Air, пропал с экранов радаров в Непале. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 22 человека. Среди них 19 пассажиров и три члена экипажа.
Самолет совершал рейс из Покхары в Джомсом, спустя несколько минут после взлета связь с ним оборвалась.
Экстренные службы приступили к поиску самолета. На поиски пропавшего самолета были направлены один вертолет Ми-17 ВВС Непала и два частных вертолета.
Ранее в Сети появились кадры крушения грузового самолета АН-12 в Иркутской области. При катастрофе погибли два человека.