Танцор Мариинского театра Давид Залеев упал с электросамоката и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у артиста острое отравление этанолом, сообщил Пятый канал.

По предварительным данным, 31-летний солист Мариинки упал с самоката, когда попытался объехать прохожих. Он ударился головой об асфальт.

В Мариинском театре подтвердили РИА «Новости», что артист с воскресенья находится в больнице. Но из уважения к его семье отказались разглашать информацию о состоянии его здоровья.

Видео падения зафиксировали камеры наблюдения. Ролик появился в распоряжении «360». На кадрах можно заметить, как Залеев врезается в прохожего и падает на тротуар.

По сообщениям СМИ, врачи диагностировали у Залеева закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также острое отравление этанолом. Сообщалось, что Залееву провели трепанацию черепа и удалили гематому. Сейчас танцор находится в состоянии медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое.