Артист Мариинки впал в кому после падения с самоката. Видео

Артиста Мариианского театра Давида Залеева госпитализировали после падения с самоката. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Момент падения попал на видео.

На кадрах видно, что солист балета ехал на самокате, но в какой-то момент не удержал равновесие и упал. Он чуть не вылетел с тротуара на проезжую часть — при этом самокат отлетел в противоположную сторону. К упавшему сразу подошли прохожие, чтобы помочь. По данным источника «360», он управлял самокатом в нетрезвом состоянии.

По данным Пятого канала, он получил тяжелую травму головы при падении. Медики экстренно госпитализировали 31-летнего солиста Мариинского театра, его состояние оценивают как тяжелое. Сейчас он находится в состоянии медикаментозной комы, а также подключен к аппарату ИВЛ.

По данным издания, врачи дают не очень хорошие прогнозы, несмотря на операции, которые уже провели — Залееву сделали трепанацию черепа и удалили гематому.