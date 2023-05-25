Происшествия 25 мая 2023, 10:24 Таможенники Внуково задержали груз с двумя литрами сильного снотворного «112»: в аэропорту Внуково задержали груз из 699 ампул психотропного вещества Unsplash

Читать 360tv в

Таможенники аэропорта Внуково задержали посылку с большим количеством сильнодействующего снотворного. Она содержала 699 ампул с психотропными веществами Dormicum, сообщил Telegram-канал «112».

Как рассказали в источнике, посылка пришла из Казахстана. Препарат содержит мидазолам. Его свободный оборот запрещен на территории России.

Реклама

Его применяют для лечения острых припадков, умеренно тяжелой бессонницы и стимулирования седации и амнезии перед проведением медицинских процедур.

Силовики выяснят, действительно ли получатель посылки не может уснуть без такой дозы, заключили в «112».

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы задержали наркоторговца в аэропорту Шереметьево. При нем обнаружили 2,2 грамма запрещенных веществ.

Специалисты провели экспертизу и установили, что в препаратах содержится наркотик МДМА (экстази). В рамках расследования правоохранительные органы провели обыск в квартире задержанного. Там нашли еще 78,6 грамма МДМА, мефедрон — 233,13 грамма и кокаин массой два грамма.