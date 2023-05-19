Криминал 19 мая 2023, 16:29 Таможенники задержали наркоторговца в аэропорту Шереметьево ФТС: наркоторговца по прилете из Кубы задержали в аэропорту Шереметьево Unsplash

Читать 360tv в

Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали пассажира из Кубы. При нем обнаружили 2,2 грамма наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Наркоторговцем оказался 43-летний гражданин Российской Федерации. При досмотре рюкзака пассажира у него нашли четыре капсулы красного цвета и две половинки белых таблеток, уточнили в ведомстве.

Реклама

Специалисты провели экспертизу и установили, что в препаратах содержится наркотик МДМА (экстази). Масса всего продукта составила 2,2 грамма.

Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в значительном размере»).

В рамках расследования правоохранительные органы провели обыск в квартире задержанного. Там нашли еще 78,6 грамма МДМА, мефедрон — 233,13 грамма и кокаин массой два грамма.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее петербуржца осудили на 11 лет за хранение двух килограммов наркотиков. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен заплатить штраф в 350 тысяч рублей.