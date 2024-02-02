02 февраля 2024, 12:04
Таможенники перехватили в Чите крупную партию формы ВСУ
ФТС: в Забайкалье по пути в Польшу задержали контейнеры с формой ВСУ
Партию обмундирования Вооруженных сил Украины остановили в Забайкальском крае. Первый заместитель начальника Читинской таможни Владимир Игнатьев заявил на пресс-конференции, что спецгруз везли в Польшу, а на контейнерах указали украинские города. Об этом сообщил сайт «Чита.ру».
«Это шло не просто мешками — контейнер под завязку забит воинским обмундированием. Пока мы еще досматриваем — остался еще один, всего было порядка восьми-девяти контейнеров», — сказал он.
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Обмундирование оформили как спецгруз и транспортировали, по словам Игнатьева, транзитом через Китай в Польшу. На контейнерах указали украинские города, например Киев и Львов. Таможенник сообщил, что на одежде обнаружили символику ВСУ. Груз запечатали под вакуумом, содержимое каждого контейнера заняло бы еще по пять-шесть обычных контейнеров.
В Мариуполе после освобождения обнаружили танк и брошенную форму украинских военных. Попав в окружение, бойцы переоделись в гражданское.
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