Происшествия 02 февраля 2024, 12:04 Таможенники перехватили в Чите крупную партию формы ВСУ ФТС: в Забайкалье по пути в Польшу задержали контейнеры с формой ВСУ РИА «Новости»

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Партию обмундирования Вооруженных сил Украины остановили в Забайкальском крае. Первый заместитель начальника Читинской таможни Владимир Игнатьев заявил на пресс-конференции, что спецгруз везли в Польшу, а на контейнерах указали украинские города. Об этом сообщил сайт «Чита.ру».

«Это шло не просто мешками — контейнер под завязку забит воинским обмундированием. Пока мы еще досматриваем — остался еще один, всего было порядка восьми-девяти контейнеров», — сказал он.

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Обмундирование оформили как спецгруз и транспортировали, по словам Игнатьева, транзитом через Китай в Польшу. На контейнерах указали украинские города, например Киев и Львов. Таможенник сообщил, что на одежде обнаружили символику ВСУ. Груз запечатали под вакуумом, содержимое каждого контейнера заняло бы еще по пять-шесть обычных контейнеров.

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