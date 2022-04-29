Украинские танки и брошенную форму ВСУ показали на видео

В Мариуполе нашли два подбитых танка, рядом с которыми осталась военная форма ВСУ. Украинские бойцы сначала хотели вырваться из города с боем, а после неудачи переоделись в гражданское.

Кадры из освобожденного Мариуполя показала корреспондент «360» Натали Владимирова. Раскуроченные танки остались на том месте, где украинские военные надеялись выйти из окружения.

Когда ничего не получилось — «перевоплотились» в мирных жителей: сняли форму, бросили сухпайки и украинский флаг.

Случаи, когда бойцы ВСУ пытаются покинуть заблокированные российскими военными города под видом мирных жителей, не редкость. Жительница Мариуполя рассказала, как в марте нацисты из «Азова»* убили ее сына, ранили внука и забрали их одежду.

В начале апреля Народная милиция ДНР показала видеозапись с брошенной украинской формой. Для передвижения бойцы ВСУ использовали автомобили скорой помощи и инкассаторские машины.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.