Происшествия 28 июля 2023, 11:49 Таможенники обнаружили у россиянки в Шереметьеве около 46 тысяч долларов Незадекларированные доллары на три миллиона рублей обнаружили у пассажирки в Шереметьеве Фото: freepik.com

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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни пресекли ввоз незадекларированной валюты. Общая сумма контрабанды составила около трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе таможни воздушной гавани.

Прилетевшая из Турции россиянка проходила «зеленый» коридор, когда ее остановили инспекторы. Она пыталась пронести крупную сумму наличных без декларирования. Во время досмотра 51-летняя женщина сама предъявила таможенникам 36 тысяч долларов США и 9,1 тысячи евро.

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В итоге валюту изъяли, но вернули пассажирке под расписку разрешенную для перевозки через границу без декларации сумму — 10 тысяч долларов. В общей сложности женщина пыталась незаконно провезти около трех миллионов рублей по курсу ЦБ России.

Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере.

Ранее пассажирка в Шереметьеве попыталась незаконно провезти украшения на 2,3 миллиона рублей. Уроженку Китая остановили во время прохождения «зеленого коридора».