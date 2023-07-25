Происшествия 25 июля 2023, 12:16 Пассажирка в Шереметьеве попыталась незаконно провезти украшения на 2,3 миллиона рублей Пассажирка из Китая пыталась незаконно провезти украшения за 2,3 млн рублей в Шереметьеве Пресс-служба Шереметьево

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Сотрудники таможенной службы московского аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий. Пассажирку рейса Пекин — Москва задержали с незадекларированными украшениями, сообщила пресс-служба таможни воздушной гавани.

Уроженку Китая остановили во время прохождения «зеленого коридора». Она не сообщила, что везет с собой товары, подлежащие таможенному декларированию. Таможенники во время досмотра ее багажа нашли браслет и кольцо Bvlgari.

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«Согласно заключению эксперта изделия новые и изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров, малахита и оникса. Стоимость задержанных товаров составила 2,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении таможни.

Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду медалей и орденов ВОВ в Китай. Госнаграды на сумму 350 тысяч рублей нашли в чемодане у уроженца Китая.