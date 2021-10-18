Пьяный пассажир напал на таксиста в Подмосковье

Пьяный пассажир во время поездки в такси оскорблял водителя, а после этого и вовсе стал угрожать перерезать ему горло. Таксист написал заявление в полицию.

Как сообщило издание «Подъем», все произошло в Подмосковье. Водитель такси, как отмечается, написал заявление в полицию. Конфликт, как заметил таксист, произошел из-за межнациональной неприязни.

«Он спросил, как меня зовут и откуда я родом. Хотел показать мне видео, „как вы наших бьете, а мы потом за вас воюем в Сирии“. Потом начались разговоры о маршруте поездки. И внезапно я получил от него два удара. Тогда я начал видеосъемку», — рассказал водитель такси.

Он остановил машину, не доехав до места назначения. За пассажиром приехали родственники, которым он позвонил. После этого приехали полицейские, которые обещали, что свяжутся с водителем, но пока не позвонили.

В мае водитель машины такси зарезал конфликтовавшего с ним пассажира. Как сообщил столичный главк СК, спор перерос в драку на проезжей части, где таксист ударил соперника ножом. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый пытался скрыться с места, но его оперативно задержали.