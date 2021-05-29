Таксист зарезал пассажира на юго-востоке Москвы
Водитель машины такси зарезал конфликтовавшего с ним пассажира. Как сообщил столичный главк СК, спор перерос в драку на проезжей части, где таксист ударил соперника ножом.
От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый пытался скрыться с места, но его оперативно задержали.
По данным «Пятого канала», убийство произошло возле дома 41 на Покровской улице.
В пресс-службе МВД «360» уточнили, что подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
В данный момент на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение для проведения необходимых следственных действий.