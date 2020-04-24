Таксист жестко избил пассажирку за неработающий пропуск. Видео с камер

Водитель такси решил проучить пассажирку за то, что ее QR-код на выход из дома не считала система. Он силой вытащил ее из машины, да так, что девушка повалилась на асфальт. Видео оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как мужчина пытался избавиться от неугодной пассажирки — он вытолкнул ее из авто. Девушка не сдалась — она встала и попыталась снова попасть внутрь, за что получила несколько ударов по лицу. Конфликт продолжался пару минут. За перепалкой наблюдал один из жильцов дома. Инцидент произошел в московском районе Бибирево.

Девушка вызвала полицию, от госпитализации она отказалась. По словам пассажирки, во время поездки у нее возникла проблема с пропуском — QR-код не считывался, из-за этого мужчина решил высадить пассажирку, причем таким грубым способом. Полицейские проводят проверку и выясняют все подробности.

Ранее стало известно, что московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира пропуск. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы. Мера действует с 15 апреля 2020 года.