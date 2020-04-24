Таксист жестко избил пассажирку за неработающий пропуск. Видео с камер
На кадрах видно, как мужчина пытался избавиться от неугодной пассажирки — он вытолкнул ее из авто. Девушка не сдалась — она встала и попыталась снова попасть внутрь, за что получила несколько ударов по лицу. Конфликт продолжался пару минут. За перепалкой наблюдал один из жильцов дома. Инцидент произошел в московском районе Бибирево.
Девушка вызвала полицию, от госпитализации она отказалась. По словам пассажирки, во время поездки у нее возникла проблема с пропуском — QR-код не считывался, из-за этого мужчина решил высадить пассажирку, причем таким грубым способом. Полицейские проводят проверку и выясняют все подробности.
Ранее стало известно, что московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира пропуск. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы. Мера действует с 15 апреля 2020 года.