Московских таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира пропуск

Столичные таксисты попадут под раздачу, если не будут с 15 апреля проверять пропуска на передвижение у пассажиров. Их просто отключат от агрегаторов. Такая же участь ждет водителей, если они поедут по неустановленному маршруту.

«С завтрашнего дня [15 апреля] у всех пассажиров такси будут проверять пропуска. Если цифровой пропуск отсутствует или маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске, пассажиру откажут в поездке. Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы департамента транспорта Москвы.

В департаменте добавили, что дорожная полиция будет выборочно останавливать и проверять машины такси.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля ужесточат меры по борьбе с коронавирусом. Чтобы проехаться по столице или по Подмосковью в общественном и личном транспорте, нужно будет оформить специальный пропуск.

Большая часть России сейчас живет в режиме строгой самоизоляции. Власти регионов запретили людям без особой нужды выходить из дома из-за пандемии коронавируса. Всего в РФ 2019-nCoV заразились уже 21 102 человека. Больше всего случаев зафиксировали в Москве.