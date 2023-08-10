Происшествия 10 августа 2023, 11:25 Таксист спас 91-летнюю москвичку от мошенников МВД: водитель такси в Москве спас 91-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников Фото: freepik.com

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Столичный таксист проявил бдительность и помешал мошенникам обмануть 91-летнюю пенсионерку на юго-западе Москвы. Мужчина помог женщине сохранить крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, водитель такси через приложение принял заказ о доставке посылки с Большой Черемушкинской улицы в подмосковную Ивантеевку.

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Забирая пакет у пожилой москвички, он заподозрил неладное, так как она сильно нервничала. По этой причине таксист по дороге проверил содержимое заказа. Внутри оказались вещи и крупная сумма денег. Он сразу же сообщил об этом сотрудникам полиции.

Выянилось, что в пакете находилось больше 750 тысяч рублей. Полицейские установили, что пенсионерке позвонила незнакомка под видом внучки и сообщила об аварии. Якобы она серьезно пострадала и теперь ей нужны деньги на операцию. Затем злоумышленница попросила женщину собрать необходимую сумму и подождать человека, который ее заберет.

В итоге оперативники вернули деньги владелице и задержали 27-летнего жителя Подмосковья. Предположительно, именно он отправил за сбережениями таксиста. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Подозреваемого отправили под домашний арест.

Ранее мошенники украли пять миллионов рублей у сидящего в СИЗО бизнесмена из Москвы. Аферисты получили доступ к личному кабинету потерпевшего в Сбербанке.