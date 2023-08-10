Криминал 10 августа 2023, 10:50 Мошенники украли пять миллионов рублей у сидящего в СИЗО бизнесмена из Москвы Baza: аферисты украли пять миллионов рублей у арестованного за взятку бизнесмена из Москвы РИА «Новости»

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Бизнесмена, сидящего в СИЗО по делу о взятке, обокрали телефонные мошенники. Им удалось похитить у мужчины пять миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, бизнесмен оказался в СИЗО по подозрению в даче взятки генералу Федеральной таможенной службы в декабре прошлого года.

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Всего через несколько недель после его ареста злоумышленник посетил отделение оператора связи в Подмосковье и предъявил поддельную доверенность от имени бизнесмена. Ему выдали дубликат сим-карты.

Таким образом мошенники получили доступ к личному кабинету потерпевшего в Сбербанке и совершили транзакции на несколько миллионов рублей. Они также взяли кредит на его имя. Сумма ущерба составила 4,9 миллиона рублей.

Авторы канала уточнили, что 9 августа в Москве по делу о хищении у бизнесмена задержали пять человек. По предварительным данным, преступную схему организовал 28-летний мужчина, работающий представителем одного из банков. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и краже в особо крупном размере.

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