Происшествия 18 января 2024, 12:51 Таксист сбил ребенка на севере Москвы Таксист сбил 10-летнюю девочку на переходе на Лобненской улице в Москве РИА «Новости»

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В Москве на Лобненской улице водитель такси сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что ребенка увезли в больницу.

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«Прокуратура Северного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе также пообещали, что виновника аварии привлекут к установленной законом ответственности.

Ранее в Рязанской области семилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом.