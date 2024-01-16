Происшествия 16 января 2024, 20:53 Ребенок погиб при столкновении легковушки с автобусом в Рязанской области МВД: семилетний ребенок погиб в ДТП в Рязанской области РИА «Новости»

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Семилетняя девочка погибла при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Рязанской области. Об этом сообщило региональное управление МВД на своей странице «ВКонтакте».

По данным ведомства, ДТП произошло во вторник утром на 215-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области. Автомобиль Lada Granta столкнулся с рейсовым автобусом «Волгоград — Москва».

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«В результате происшествия пассажир автомобиля Lada Granta — девочка семи лет от полученных травм скончалась на месте ДТП», — уточнили в МВД.

В ведомстве добавили, что управлявшая отечественным авто женщина получила травмы, ее госпитализировали. По информации полиции, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Ранее сразу четыре автомобиля столкнулись на трассе в Кингисеппском районе Ленинградской области. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Renault. От удара легковушка влетела во внедорожник Chevrolet Niva, после чего протаранила автобус. В результате аварии погиб один человека — женщина, которая была за рулем Renault.