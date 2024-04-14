Происшествия 14 апреля 2024, 22:55 Таксист сбил ребенка на самокате на юго-востоке Москвы

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Водитель такси сбил 12-летнего мальчика на самокате на улице Авиаконструктора Миля. Пострадавшего госпитализировали, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Водитель автомобиля такси совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу», — отметили в ведомстве.

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Медики увезли ребенка в больницу. Информации о характере травм не приводилось. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии.

По данным дептранса, в воскресенье, 14 апреля, произошло еще одно дорожное происшествие. Два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД, после этого один из них наехал на наземный пешеходный переход. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Накануне грузовик и легковушка столкнулись на Магнитогорской улице в Москве. Пострадали два человека.