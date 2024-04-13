Эксклюзив 13 апреля 2024, 18:32 Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы Источник «360»: грузовик и легковушка столкнулись в Москве, есть пострадавшие

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ДТП с грузовиком и легковым автомобилем произошло на Магнитогорской улице в Москве. Пострадали два человека, сообщил источник «360».

«Столкнулись грузовик и легковушка. С места аварии госпитализировали двух человек», — уточнил он.

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Также очевидцы заметили рядом с ДТП вертолет. Подробности дорожного происшествия устанавливаются. Официальной информации пока не поступало.

Ранее на севере Москвы в Западном Дегунине взорвалась припаркованная машина. Травмы получил один человек. Также пострадали стоявшие по соседству автомобили. Следователи возбудили уголовное дело.