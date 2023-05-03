03 мая 2023, 21:27
Таксист погиб в ДТП на трассе в Подмосковье
Водитель такси погиб в лобовом столкновении с иномаркой на трассе в Подмосковье
Смертельная авария произошла на Егорьевском шоссе у деревни Карпово в Московской области. Кадры с места ДТП появились в распоряжении «360».
По имеющимся данным, авария произошла с участием такси марки Hyundai и иномаркой Volvo. Машины столкнулись лоб в лоб. У обоих автомобилей смяло капот. У Hyundai повреждена пассажирская дверь.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Водитель такси погиб на месте. В Volvo пострадали два человека. На месте уже работают пожарные. Подробности случившегося выясняются.
Подмосковный Минтранс сообщал, что количество аварий за первые четыре месяца 2023 года снизилось. Однако выросло число погибших.
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