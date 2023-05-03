Эксклюзив 03 мая 2023, 21:27 Таксист погиб в ДТП на трассе в Подмосковье Водитель такси погиб в лобовом столкновении с иномаркой на трассе в Подмосковье Телеканал «360»

Читать 360tv в

Смертельная авария произошла на Егорьевском шоссе у деревни Карпово в Московской области. Кадры с места ДТП появились в распоряжении «360».

По имеющимся данным, авария произошла с участием такси марки Hyundai и иномаркой Volvo. Машины столкнулись лоб в лоб. У обоих автомобилей смяло капот. У Hyundai повреждена пассажирская дверь.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Водитель такси погиб на месте. В Volvo пострадали два человека. На месте уже работают пожарные. Подробности случившегося выясняются.

Подмосковный Минтранс сообщал, что количество аварий за первые четыре месяца 2023 года снизилось. Однако выросло число погибших.