03 мая 2023, 10:36
Количество ДТП в Подмосковье снизилось на 6% с начала года
Минтранс Подмосковья подвел итоги аварийности за первые четыре месяца года. Количество ДТП снизилось, но выросло число погибших.
«За четыре месяца зафиксировано 966 ДТП, что на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пострадавших с травмами различной степени тяжести меньше на 10%, но на 23% выросло число погибших в авариях», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Столкновения и наезды на пешеходов являются частыми видами дорожных аварий, но в последнее время участились ДТП с грузовым транспортом.
Развязку на Дмитровском шоссе в Лобне откроют на год раньше срока — уже в сентябре. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это будет долгожданным «прорывом» для городского округа.
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