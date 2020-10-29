29 октября 2020, 17:26
Таксист насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону
Таксист насмерть сбил пешехода на тротуаре в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на областное управление ГИБДД.
Авария произошла 28 октября на улице Мадояна. По предварительным данным, 38-летний таксист на Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел на тротуар. По дорожке шел 35-летний местный житель. Иномарка сбила его и врезалась в расположенное рядом здание.
Пешеход погиб на месте, а таксиста с многочисленными травмами доставили в больницу.
Ранее водитель Rolls-Royce Wraith не дождался, пока едущий впереди Ford завершит свой разворот и снес мешавший ему автомобиль. После этого виновник аварии продолжил свой путь.