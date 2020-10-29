В Петербурге Rolls-Royce снес разворачивающийся Ford. Видео

Водитель Rolls-Royce Wraith, проезжая по улице Вязовой на Крестовском острове Петербурга, не стал дожидаться, пока едущий впереди Ford завершит свой разворот и снес мешавший ему автомобиль. Момент аварии попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как водитель иномарки за 27,5 миллионов рублей не останавливается перед разворачивающейся машиной и врезается в нее после чего уезжает дальше.

Как сообщила «Фонтанка», за рулем Rolls-Royce Wraith находилась девушка. Издание не исключило, что дорогой автомобиль принадлежит участнику известных гонок на Невском проспекте в 2016 году. Тогда же за рулем этой машины видели студентку Санкт-Петербургского государственного экономического университета, похожую на родную сестру владельца авто.