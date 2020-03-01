Такси столкнулось с двумя машинами в Москве. Видео

Три человека получили травмы при столкновении такси с двумя машинами на юге Москвы. У потерпевших переломы и закрытая черепно-мозговая травма, сообщил источник «360».

Инцидент произошел на пересечении Домодедовской улицы с Ореховым бульваром, уточнил источник ТАСС.

Произошло столкновение трех автомобилей, в том числе такси. В результате происшествия три человека пострадали», — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Причина аварии неизвестна.

Накануне автобус с юниорской футбольной командой в Ульяновской области съехал в кювет. Пострадали 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Дети ехали в ульяновский аквапарк.