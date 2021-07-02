Такси провалилось под землю в Уфе

Ночью в Уфе машина такси провалилась под землю. Автомобиль ушел в глубокую яму, которая образовалась после сильного ливня в городе. Об этом сообщил сайт Ufa1.ru.

Провал грунта произошел на улице Цурюпы. В результате в яму провалилась машина такси. Это случилось около 02:50 в ночь на пятницу.

Глубина образовавшейся ямы составила около трех метров. В нее провалился Renault Logan. Машину вытащили и эвакуировали. Никто не пострадал, сообщили в управлении гражданской защиты населения. Таксист ехал один, пассажиров в машине не было.

Водитель Павел Демин рассказал в эфире местного телеканала, что ночью направлялся на заказ. Он ехал медленно, правил не нарушал. И в какой-то момент машина просто ушла под землю. Водитель внезапно оказался в вертикальном положении. По его признанию, когда он оказался в яме, то не испугался. Заглушил автомобиль и отменил заказ.

По словам местных жителей, провал грунта якобы заделывали на дороге только на минувших выходных. Вероятно, что в таком случае работы плохо контролировались.

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