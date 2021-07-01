«Вези меня в Югорск, петух». Женщина в ХМАО избила таксиста в машине

История конфликтов с таксистами пополнилась новым случаем, произошедшим в Ханты-Мансийском автономном округе. Там местная жительница не ограничилась оскорблениями и начала бить таксиста по лицу, требуя, чтобы он вез ее в Югорск.

Как сообщил Life, поездку запечатлела камера видеорегистратора. На кадрах можно заметить, как пассажирка в грубой форме требует от водителя, чтобы он отвез ее в Югорск — это город, расположенный в 380 километрах от Ханты-Мансийска.

Женщина прямо во время движения лезла с заднего сиденья вперед. Она мешала водителю, закрывала ему глаза, била его по лицу и продолжала оскорблять.

«Вези меня в Югорск, петух! Разворачивайся, мразь» — прокричала женщина на видео.

Пассажирка материлась через слово, хваталась за руль и сигналила.

Таксист поначалу оставался невозмутим. Но и его терпению пришел конец, когда стало ясно, что этот заказ без риска для жизни выполнить невозможно. Он оттолкнул женщину и потребовал, чтобы она покинула машину.

Женщина впоследствии записала видео с извинениями перед таксистом. Она признала, что была неправа.

Фраза «Вези меня, мразь» стала уже классикой после того, как в феврале 2020 года произошел похожий случай с пассажиркой такси в Москве.