28 августа 2020, 09:42
Такси перевернулось на Киевском шоссе в Москве. Видео
Утром 28 августа авария произошла на Киевском шоссе в российской столице. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.
Авария случилась недалеко от станции Румянцево, рядом с заправкой. Там столкнулись обычная легковушка и автомобиль такси. Последний перевернулся. На месте работают сотрудники ДПС.
В пресс-службе МВД по Москве «360» заявили, что информация о пострадавших не поступала. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Несколькими днями ранее серьезная авария произошла на соседнем Калужском шоссе. Там грузовик влетел в пассажирский автобус. Два человека пострадали.