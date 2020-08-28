Такси перевернулось на Киевском шоссе в Москве. Видео

Утром 28 августа авария произошла на Киевском шоссе в российской столице. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Авария случилась недалеко от станции Румянцево, рядом с заправкой. Там столкнулись обычная легковушка и автомобиль такси. Последний перевернулся. На месте работают сотрудники ДПС.

В пресс-службе МВД по Москве «360» заявили, что информация о пострадавших не поступала. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Несколькими днями ранее серьезная авария произошла на соседнем Калужском шоссе. Там грузовик влетел в пассажирский автобус. Два человека пострадали.