Происшествия 01 июня 2023, 10:38 «Так тебе и надо». Женщина оставила 10-летнего мальчика истекать кровью после нападения собаки под Нижним Тагилом Хозяйка бойцовских собак оставила ребенка истекать кровью после нападения животного в Лае piqsels

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Бойцовская собака под Нижним Тагилом набросилась на 10-летнего мальчика. Пес жестоко покусал ребенка на общественном пляже на глазах у хозяйки питомца. Об этом сообщили в местной группе во «ВКонтакте».

Женщина просто увела собаку и оставила школьника истекать кровью.

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«Так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать!» — прокричала она.

Скорую мальчику вызвали прохожие, они же и сообщили его матери о произошедшем. Полиция начала проверку.

Родительница рассказала, что мальчик с одноклассником после школы решил прогуляться возле пляжа. Женщина выгуливала там двоих питомцев породы стаффорд без поводков и намордников. Одна из собак набросилась на ребенка, она кусала и рвала его на части.

Подписчики группы, где появилась информация, были в ужасе. Они желали ребенку скорейшего выздоровления, а родителям — терпения и добиться правосудия.

«Она уже статью заработала, оставила ребенка без помощи. Берут собак для покрытия своих амбиций, в породе полный ноль», — написала одна из читательниц.

Причем стаффорды этой женщины уже «отличались» поведением. Собака женщины в ноябре 2022 года во время прогулки растерзала шпица на глазах у хозяев на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Другой подписчик группы возмутился, что на улицах полно бойцовских и просто огромных собак, которых хозяева выгуливают без намордников.

«Сколько еще надо случаев по стране с покалеченными или убитыми детьми и взрослыми! Достаточно заставить всех носить намордники», — написал он.

Ранее в Кемерове произошел другой случай: полицейскому пришлось застрелить стаффордширского терьера, который едва не загрыз своего хозяина. Кинолог Елена Панкова в беседе с «360» рассказала, почему собака может резко начать вести себя агрессивно даже по отношению к владельцу.