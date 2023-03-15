Происшествия 15 марта 2023, 23:21 Почему собаки нападают. В Кемерове застрелили стаффорда ради помощи раненому хозяину Полицейский в Кемерове застрелил стаффорда, напавшего на хозяина Pxhere

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В Кемерове полицейскому пришлось застрелить стаффордширского терьера, который едва не загрыз своего хозяина. Мужчина укрылся в доме и ждал врачей скорой. Медики не могли оказать ему помощь — пес начал бросаться на людей. Случай стал еще одним напоминанием о том, что решение завести собаку должно быть взвешенным, тем более когда речь идет о потенциально опасных породах.

Хозяин истекал кровью в запертом доме

Стаффордширский терьер набросился на своего хозяина и сильно искусал его на улице Маяковского в Кемерове. Пострадавший вызвал на место правоохранителей и скорую. Когда экстренные службы прибыли, истекавший кровью мужчина уже закрылся в доме. Попасть к нему было невозможно — собака никого не пускала во двор.

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Полицейский сначала пытался привязать пса, но стаффорд начал кидаться и на него. Тогда с разрешения владельца сотрудник ППС применил табельное оружие и выстрелил в животное, рассказали РИА «Новости» в региональном ГУ МВД.

Только после этого медики смогли осмотреть искусанного хозяина. Ему потребовалась экстренная госпитализация. По данным ведомства, мужчина взял собаку недавно, терьер не поддавался дрессуре. В итоге все закончилось трагично.

РИА «Новости»

По данным Telegram-канала «112», чтобы остановить пса, потребовалось три выстрела. Почему он был не на привязи — неизвестно. Обстоятельства случившегося полицейские установят, когда пострадавшего выпишут из больницы.

Случаи, когда собаки нападали на своих хозяев, освещались в СМИ и раньше. В августе прошлого года в Ростовской области бультерьер едва не загрыз мужчину в супермаркете. Его, как и стаффа, пришлось умертвить. А пострадавшего, по данным «Московского комсомольца», с многочисленными травмами доставили в больницу.

Причины для нападения собаки

Причин для агрессивного поведения животного великое множество. Человек может спровоцировать собаку даже неосознанно, особенно если у нее нестабильная психика и тяжелое прошлое, в котором могли быть в том числе побои.

Так или иначе, решив завести питомца, нужно принимать во внимание разнообразные факторы, проанализировать свою готовность очень серьезно заниматься его воспитанием, рассказала в беседе с «360» кинолог Елена Панкова.

«Я придерживаюсь версии, что все зависит от хозяина, от воспитания, потому что на самом деле мы знаем случаи, когда и чихуахуа набрасываются на хозяев и не подпускают их к себе», — отметила эксперт.

Разница, по ее словам, просто в размере животного, его весе. Поведение что у мелких собак, что у крупных одинаковое. Панкова добавила, что на сегодняшний день система содержания домашних животных в целом вызывает вопросы.

«Сейчас любой человек может взять себе собаку, натренировать ее на те действия, которые считает нужными. Нет никакой ответственности и понимания, что делать с животным», — подчеркнула кинолог.

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Говоря о ситуации в Кемерове, Панкова заметила, что пока есть большой вопрос, почему стаффорд набросился на своего хозяина: у этой породы свои особенности. Дело в том, что их тренировали на себе подобных, а вот как раз к людям у таких собак должна быть большая лояльность, потому что при нападении на человека ее дисквалифицировали с боев.

«Что же с ней делал хозяин, что собака решила, что он представляет опасность и напала на человека, который ее кормит, выгуливает и все остальное? Что-то там было не так», — предположила специалист.

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Панкова уточнила, что пес мог не подпускать врачей и полицию к дому, потому что, вероятно, находился в сильном стрессе. В такой ситуации животное действовало по принципу «лучшая защита — это нападение».

«Собака считает: лучше я сейчас на вас налаю, буду показывать вам зубы, оскал, чтобы вы ко мне не подходили. Это больше похоже на очень большой страх, стресс», — сказала кинолог.

Когда человек берет себе собаку, он должен заранее понимать, какая база может быть в ее поведении. Эксперт допустила, что стаффорд вполне мог быть отказником, с которым не справились предыдущие владельцы. Но новый хозяин должен был в этом случае осознавать риск сложностей с воспитанием.

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С другой стороны, по мнению Панковой, роль могла сыграть и определенная генетическая особенность. А в этом есть еще одна распространенная проблема: сейчас многие владельцы собак женского пола считают, что они заводчики, и плодят «черт-те что», заметила специалист.

Плюс была какая-то провокация со стороны человека. Но допускаю, что она могла быть неосознанной. То есть, если у собаки слабая психика, какая-то история, когда ее, например, били, резкий взмах рукой мог спровоцировать старые программы. Елена Панкова кинолог

Возможен и вариант, что у владельца была тактика общения с животным через силу. Но в этом случае, по словам Панковой, пес может захотеть повести себя аналогичным образом и помериться — кто кого.

Правила при выборе собаки

Специалист еще раз подчеркнула, что генетика собаки составляет 80% успеха при общении с ней. Если психика устойчива, она спокойно реагирует на новых людей. Об этом нужно помнить, решив взять животное из питомника или приюта. Стоит посмотреть, насколько собака идет на контакт, потому что это социальное животное. Поэтому в первую очередь важно оценить его желание взаимодействовать.

Не надо слушать отговорки о том, что, мол, это охранная собака, она не должна вас любить. От таких заводчиков лучше бежать, потому что изначально собака — это животное которое отбиралось по принципу взаимодействия с человеком. Елена Панкова

Панкова посоветовала обратить внимание на реакцию собаки на взмахи руки и резкие звуки. Можно, например, бросить рядом с ней связку ключей или похлопать и посмотреть, начнет ли пес истерично лаять. Если реакция чрезмерная, это говорит о возбудимой психике.

Нужно оценить и свою готовность 24/7 воспитывать собаку, подчеркнула кинолог. Необходимо вкладываться в дрессировку животного, чтобы потом взаимоотношения были действительно хорошие.

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«Стоит обратиться к специалисту, у которого взяли собаку, потому что есть рекомендации даже по обустройству пространства, чтобы и вам, и собаке было проще», — отметила собеседница «360».

Панкова напомнила, что собаки много общаются, просто люди не всегда хотят понимать их язык. А между тем животное всегда предупреждает, если ему что-то не нравится. Например, пес может зевать или облизываться — это уже показатели дискомфорта. Если человек на них не реагирует, собака может дать другой знак — зарычать.

«Но часто хозяева говорят: „Ах, ты рычишь — вот тебе подзатыльник“. Тогда собака решает, что больше не будет предупреждать, а сразу начнет защищаться доступным способом», — сказала эксперт.

Кинолог призвала быть внимательными к своим питомцам, отслеживать сигналы в их поведении, тем более что некоторые из них максимально просты и понятны.