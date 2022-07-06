Стрелок из Апрелевки стал фигурантом дела о хулиганстве

Мужчина, устроивший стрельбу из окна в Апрелевке, стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ведомстве сообщили, что после получения информации о стрельбе из окна дома на улице Дубки полиция прибыла на место и задержала мужчину 1978 года рождения. Его доставили в отдел для разбирательства.

Петрова подчеркнула, что в результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, мужчина стрелял из охолощенного автоматического оружия, его изъяли. По факту случившегося возбудили дело о хулиганских действиях. Расследование продолжается.

Ранее подруга подозреваемого рассказала «360», что мужчина всегда был нормальным и адекватным человеком, у него не было никаких проблем и сложностей в жизни. Но и в противном случае, по ее словам, он бы не стал стрелять в людей.