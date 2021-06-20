Егор Башлачев, сын советского рок-музыканта и поэта Александра Башлачева, покончил с собой в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Тело Башлачева нашли в субботу, около 18:00, возле дома на улице Чаплыгина. Предсмертной записки Егор не оставил. Ему было 32 года.

По факту гибели Башлачева проводится проверка.

По сообщению РЕН ТВ, у Башлачева-младшего была вторая группа инвалидности. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сын известного рок-музыканта родился уже после гибели своего отца, который в 1988 году выпал из окна квартиры в Ленинграде. Музыканту было 27 лет. Егора родила его гражданская жена Анастасия Рахлина. У Башлачева был еще один сын Иван, который родился осенью 1985 года и умер в младенчестве.

Александр Башлачев был одним из основных представителей советского рок-андеграунда. В 1985 году он впервые выступил на сцене вместе с Юрием Шевчуком. Запись этого концерта позже выпустили как альбом, получивший название «Кочегарка». В 1986 году Башлачев вступил в Ленинградский рок-клуб.

В воскресенье в Москве покончил с собой сотрудник полиции, который дежурил у здания посольства Туркмении.