Полицейский покончил с собой возле посольства Туркмении в Москве

Возле здания посольства Туркмении в Москве обнаружили тело старшего лейтенанта полиции. Предположительно, он покончил с собой. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

Тело сотрудника полиции, дежурившего у здания туркменского посольства в Филипповском переулке, обнаружили в будке охраны в воскресенье рано утром. По предварительным данным, правоохранитель покончил с собой.

Сообщение о ранении полицейского поступило в 05:02, сообщили ТАСС в московском главке МВД. Причины, по которым правоохранитель мог свести счеты с жизнью, пока неизвестны.

Будка, в которой дежурил полицейский, была закрыта. Прибывшим на место стражам порядка пришлось вскрывать дверь.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщило Ura.ru.

Ранее в июне в Екатеринбурге нашли мертвого полицейского. Рядом с его телом обнаружили предсмертную записку. В свердловском МВД сообщали, что гибель сотрудника полиции не связана с его службой в правоохранительных органах. В местных СМИ писали, что тело обнаружили недалеко от торгового центра.