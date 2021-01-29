Сын генерала, сбивший толпу школьников в Нижнем Новгороде, получил восемь лет колонии

Подсудимый, будучи нетрезвым за рулем, стал виновником аварии, произошедшей в декабре 2019 года, в результате которой пострадали 12 человек, в том числе девять несовершеннолетних. Мужчина выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с Audi и влетел в припаркованную машину, которая вылетела на тротуар и сбила группу школьников в сопровождении взрослых, которые шли в театр. Пострадавшие были доставлены в больницу, одна из женщин, сопровождавших школьников, скончалась от полученных травм.

Осужденный Виктор Пильганов является сыном генерала в отставке. Его отец Александр Пильганов в период с 2011 по 2014 год руководил главным следственным управлением МВД по Нижегородской области, сообщало РИА «Новости». Автомобиль, которым управлял Пильганов-младший, принадлежал его отцу. Сын генерала ранее неоднократно привлекался за нарушения ПДД к ответственности.

Пильганов отказался признать свою вину в содеянном. Также было установлено, что в момент аварии он находился под действием наркотиков.