Происшествия 21 марта 2024, 14:53 Свыше тысячи осужденных эвакуировали из приграничных регионов России за год ФСИН в 2023 году эвакуировала более 1100 осужденных из приграничных регионов РФ РИА «Новости»

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В 2023 году из граничащих с Украиной российских территориальных учреждений ФСИН из-за обстрелов эвакуировали свыше 1,1 тысячи осужденных. Об этом рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев на итоговой коллегии.

«В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осужденных», — привело его слова РИА «Новости».

По информации Гостева, потерь среди личного состава и спецконтингента не было.

Он добавил, что ФСИН на протяжении года продолжила обеспечивать «стабильное и устойчивое функционирование уголовно-исполнительной системы» и реализовывать меры по укреплению безопасности и правопорядка в качестве противодействия «вызовам и угрозам» Запада.

Двенадцатого марта отмечалось 145 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России. В честь этого события космонавты Константин Борисов, Николай Чуб и Олег Кононенко развернули на орбите флаг ФСИН.