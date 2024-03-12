Общество 12 марта 2024, 10:10 Космонавты поздравили ФСИН с днем рождения уголовно-исполнительной системы России Космонавты поздравили ФСИН со 145-летием уголовно-исполнительной системы России

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Российские космонавты Константин Борисов, Николай Чуб и Олег Кононенко с Международной космической станции поздравили сотрудников уголовно-исполнительной системы со 145-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы (УИС) России. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

Космонавты развернули на орбите флаг ФСИН России.

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«Поздравляем вас от всего сердца с Днем работника уголовно-исполнительной системы. Вы выполняете ответственную и сложную миссию, помогаете нарушившим закон гражданам начать жизнь с чистого листа и восстанавливаете социальную справедливость», — сказали они.

Флаг ФСИН доставили на российский сегмент МКС грузовым кораблем «Прогресс МС-26», который стартовал с Байконура 15 февраля. В сентябре флаг вновь вернется на Землю, его передадут в экспозицию УИС.

Также с Днем работника уголовно-исполнительной системы поздравил директор ФСИН России Аркадий Гостев.

«Работники органов и учреждений уголовно-исполнительной системы участвуют в решении государственных задач, с честью выполняют служебный долг, проявляя высокий уровень профессионализма, стойкость и выдержку», — отметил он.

При этом он отметил, что системе предстоит решить широкой спектр вопросов, среди которых наращивание производственного потенциала, укрепление материально-технической базы, создание надлежащих условий содержания в исправительных учреждениях и обеспечение социальных гарантий работников ведомства.